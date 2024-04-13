РФ 12 квітня обстріляла Куп'янськ: під завалами опинився чоловік, ще один постраждав
Російська окупаційна армія в п'ятницю, 13 квітня, атакувала середмістя Куп’янська Харківської області. Унаслідок цього постраждали два чоловіки
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що внаслідок вибухів сталася пожежа в житловому будинку на площі 200 кв. м.
Також під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. У ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували й передали медикам. Крім того, за іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого госпіталізували.
- Удень 12 квітня російська окупаційна армія атакувала Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще двоє дістали поранення.
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