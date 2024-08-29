РФ не має ефективних засобів протидії балістичним ракетам, - Defense Express

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни заявляють, що ЗРК С-300В4, С-400 та С-500 здатні перехоплювати балістичні ракети. Проте існує безліч відео, що показують удари по цих комплексах ракетами ATACMS, які є доволі старими та не дуже далекобійними, оскільки на озброєнні США з кінця 1980-х років. Це свідчить про те, що С-400 має проблеми з перехопленням таких ракет. Хоча неможливо стверджувати, що ці комплекси зовсім не можуть знищити балістику, їхня ефективність недостатня. Можливо, вони здатні перехоплювати лише 10-20% балістичних ракет, але це не є високим рівнем ефективності", - зазначив Катков.

За словами військового експерта, найбільш масовий російський комплекс С-400 не є ефективним засобом для перехоплення балістичних ракет.

"Тому Україні необхідно мати такі далекобійні засоби ураження, як балістичні ракети. До речі, Іран та КНДР також не мають можливостей для протидії балістичним ракетам. Жодна з цих країн, включно з РФ, не має ефективних засобів протидії балістичним ракетам та не володіє сучасними засобами протиракетної оборони", - наголосив Катков.

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що головне завдання полягає в тому, щоб швидко пройти шлях від успішних випробувань балістичної ракети до випробувань усього комплексу.





