Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ вранці била КАБами по Куп'янському району: постраждав чоловік, горіли будинки

РФ вранці била КАБами по Куп'янському району: постраждав чоловік, горіли будинки

Катерина Єсікова
25 липня, 2024 четвер
09:02
Війна з Росією Харківщина

Уранці 25 липня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Куп'янський район Харківської області. Через це постраждав чоловік

Зміст

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що о 04:23 ворог запустив керовану авіабомбу по селище Приколотне. Унаслідок цього постраждали 5 приватних будинків та гараж.

За 7 хвилин РФ атакувала місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок.

Уже о 05:12 РФ атакувала смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли два приватних будинки, зруйновано 5 будинків, а також 4 автомобілі. Через атаку постраждав чоловік. 

  • Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України "шахеди": у Київській області працювала ППО, на Одещині двоє постраждалих.
Теги:
Харківщина
ракетний удар
Куп'янськ
Читайте також:
Помпейо Гонсалес Паскуаль
Автор Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою
Камала Гарріс
Автор Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
Вибори у США: оприлюднено перші рейтинги Трампа та Гарріс після виходу Байдена з президентських перегонів
Христина Соловій
Автор Дар'я Тарасова
23 липня, 2024 вiвторок
"Я б не рекомендувала ходити до Емми на інтервʼю": Соловій розкритикувала Антонюк і назвала її упередженою
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.56
    Продаж 45.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
10:27
"Культурний десант"
"Культурний десант" та "Наш формат" запустили акцію "Книга на фронт"
10:21
діти, злочини росії
З окупованої Херсонщини вдалося вивезти ще 4 дитини
10:21
Путін і Асад
Говорили про сценарії розвитку подій в Євразії: Путін в Москві прийняв сирійського диктатора Асада
10:03
OPINION
Тарас Загородній
Стаття Джонсона: Хто вам сказав, що це "мирний план"?
09:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Нічна атака "шахедами": на Одещині двоє постраждалих, на підступах до Києва працювала ППО
09:53
танк Leopard 2A4
Нідерланди і Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4 цього літа
09:52
Шахед
Другу ніч поспіль у Румунії оголошували повітряну тривогу через російські БПЛА
09:31
Готували теракти в Україні та Євросоюзі: правоохоронці затримали організаторів агентурної групи ФСБ
09:27
Росіяни масово перекидають техніку та військові об'єкти до Кримського мосту, - "Атеш"
09:18
Окупанти
"Навчатимуть навичкам бою": росіяни вивезли учнів однієї зі шкіл Луганщини у табір до Сибіру
08:59
Мовознавиця Ірина Фаріон
Що відомо про розслідування вбивства Ірини Фаріон? Розмова з адвокатами жертви
08:59
Атака шахедів, ЗСУ
Вночі 25 липня 3 "шахеди" перетнули держкордон із Румунією, над Україною сили ППО збили 25 ворожих БПЛА
08:40
Херсонська область
Росіяни 24 липня обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, є поранені
08:22
Оновлено
РФ активно штурмує позиції ЗСУ на 11 напрямках: Генштаб назвав найгарячіші точки
08:20
MIM-23 Hawk
Сформувати зенітну батарею: Іспанія передасть Україні ЗРК Hawk
08:12
Іраклі Кобахідзе
У разі перемоги на виборах "колективного національного руху" в Грузії відкриється другий фронт, - прем'єр Кобахідзе
08:01
OPINION
Костянтин Корсун
Чому функціонери Google не довіряють "Дії"?
07:55
"Динамо" - "Полісся" 3:0 (21 квітня 2024 року)
"Олімпія" - "Полісся": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
07:46
обстріл, ППО
У Росії заявили про знищення 11 БПЛА та двох морських дронів у Чорному морі
07:38
танкер корабель
Неподалік столиці Філіппін затонув танкер: стався витік мазуту
07:37
Оновлено
російський гелікоптер Мі-28
У Калузькій області РФ розбився військовий гелікоптер Мі-28
07:32
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових, 11 танків і 66 БПЛА
07:22
Німеччина уряд
"Крок проти екстремізму": очільниця МВС Німеччини оголосила "Ісламський центр Гамбурга" поза законом
06:51
Ту-95, стратегічний бомбардувальник ВПС Росії
Біля Аляски перехопили військові літаки РФ та КНР
06:36
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:30
ЗСУ
В ISW назвали причину, яка заважає армії РФ проводити посилені наступи в Україні
05:46
ями на дорогах
У Києві на місяць обмежать рух однією з вулиць: схема
05:28
Боснія і Герцеговина
Суд Боснії та Герцеговини призупинив закон про вибори у Республіці Сербській
05:20
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц заявив, що знову балотуватиметься на посаду канцлера
04:38
У Лондоні встановили інсталяцію, присвячену вбитим Росією українським спортсменам
03:41
Джо Байден
"Найкращий шлях - передати естафету новому поколінню": Байден виступив перед американцями після виходу з президентських перегонів
02:51
без води, вода
Жителі окупованої Донеччини протестують через відсутність води, - Нацспротив
02:22
Ілюстративне фото
Вижив лише пілот: у Непалі внаслідок авіакатастрофи загинуло 18 людей
01:18
Наслідки атаки 24 липня
Атака РФ по Харкову 24 липня: росіяни вперше використали для обстрілу касетний Іскандер
00:48
замах на Трампа
Замах на Трампа: ФБР виявило, що підозрюваний досліджував деталі вбивства Кеннеді
00:21
Азов Азовсталь
"Азов" - це маріонеткова армія Заходу": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 24 липня
2024, середа
24 липня
23:52
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
23:40
Біньямін Нетаньягу
Демілітаризована Газа, звинувачення у геноциді, подяки Байдену і Трампу: Нетаньягу виступив у Конгресі США
23:11
Оновлено
Едін Джеко, Фенербахче
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
22:51
військові
На Харківщині сталася стрілянина в одному з підрозділів: 3 військових загинули, 4 поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV