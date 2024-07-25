РФ вранці била КАБами по Куп'янському району: постраждав чоловік, горіли будинки
Уранці 25 липня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Куп'янський район Харківської області. Через це постраждав чоловік
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що о 04:23 ворог запустив керовану авіабомбу по селище Приколотне. Унаслідок цього постраждали 5 приватних будинків та гараж.
За 7 хвилин РФ атакувала місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок.
Уже о 05:12 РФ атакувала смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли два приватних будинки, зруйновано 5 будинків, а також 4 автомобілі. Через атаку постраждав чоловік.
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