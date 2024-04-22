Росія вдарила по селищу на Харківщині: поранено волонтерку

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий", - йдеться у повідомленні.

Тілесні ушкодження отримала 37-річна волонтерка.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).