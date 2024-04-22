Росія вдарила по селищу на Харківщині: поранено волонтерку
Ввечері 22 квітня російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий на Харківщині: поранення отримала волонтерка
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий", - йдеться у повідомленні.
Тілесні ушкодження отримала 37-річна волонтерка.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- 22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення.
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