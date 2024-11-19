Росія за 10 днів війни в Україні зазнає таких втрат, як СРСР за 10 років війни в Афганістані, - Сибіга

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію, що також показує, наскільки низька ціна людського життя в Росії", - заявив глава МЗС.

За словами Сибіги, з 2022 року Росія вбила щонайменше 659 дітей, і ця цифра продовжує зростати. Також міністр під час виступу згадав про примусову депортацію українських дітей до РФ.

Перелік звірств, скоєних Росією в Україні, також доводить, що нинішні міжнародні інструменти притягнення до відповідальності за злочин агресії не працюють, зазначив Сибіга, закликавши створити прецедент або змінити наявні механізми.