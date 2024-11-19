Росія за 10 днів війни в Україні зазнає таких втрат, як СРСР за 10 років війни в Афганістані, - Сибіга
Росія у війні проти України щодня втрачає близько 1500 військових убитими та пораненими. За десять днів втрати Росії досягають масштабу, який Радянський Союз зазнав за десять років війни в Афганістані
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.
"Це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію, що також показує, наскільки низька ціна людського життя в Росії", - заявив глава МЗС.
За словами Сибіги, з 2022 року Росія вбила щонайменше 659 дітей, і ця цифра продовжує зростати. Також міністр під час виступу згадав про примусову депортацію українських дітей до РФ.
Перелік звірств, скоєних Росією в Україні, також доводить, що нинішні міжнародні інструменти притягнення до відповідальності за злочин агресії не працюють, зазначив Сибіга, закликавши створити прецедент або змінити наявні механізми.
- Британська розвідка припускає, що російська армія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом року, продовжуючи атаки на кількох напрямках протягом всієї зими.
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