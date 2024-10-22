Росіяни з артилерії атакували Нікопольщину: є загиблий та поранений
Російські окупанти у вівторок, 22 жовтня, обстріляли з артилерії Нікопольщину на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, є поранений
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Марганці, що на Нікопольщині, загинув 74-річний чоловік. Крім того, у Нікополі осколкові поранення обох ніг отримав 76-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
"Це все наслідки ворожих артобстрілів. Є й руйнування - пошкоджене житло", - додав Лисак.
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