Росіяни з артилерії атакували Нікопольщину: є загиблий та поранений

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Марганці, що на Нікопольщині, загинув 74-річний чоловік. Крім того, у Нікополі осколкові поранення обох ніг отримав 76-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Це все наслідки ворожих артобстрілів. Є й руйнування - пошкоджене житло", - додав Лисак.