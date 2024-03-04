Росіяни зосереджують резерви біля Новомихайлівки на Донеччині, щоб захопити її, - ОСУВ "Таврія"

Про це повідомляє речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Свобода.

Він підкреслює, що в районі Новомихайлівки РФ зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.

"Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях - 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", - зазначив Лиховій.