Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Рухаємося надто повільно": прем'єрка Данії Фредеріксен закликала пришвидшити військову допомогу Україні

"Рухаємося надто повільно": прем'єрка Данії Фредеріксен закликала пришвидшити військову допомогу Україні

10 липня, 2024 середа
00:40
Війна з Росією Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа була "дуже наївною" щодо РФ і Китаю та діє занадто повільно, зокрема в питанні військової допомоги Україні

Зміст

Про це Фредеріксен сказала на конференції Ради міжнародних відносин у Вашингтоні, передає Radio Free Europe.

"Ми працюємо і рухаємося надто повільно. Я думаю, що ми були надто наївними щодо Росії, надто наївно щодо Китаю. Ми повинні пришвидшити, збільшити масштаб як європейці. Ми не змогли дати Україні те, що їй потрібно для захисту", - сказала Фредеріксен, наголосивши на потребах України у протиповітряній обороні.

Політикиня зазначила, що Данія наразі зосереджена на допомозі Україні в розвиненні власної промисловості з виробництва зброї та боєприпасів для зменшення залежності від іноземної допомоги.

"Вони (українці - ред.) працюють набагато швидше, ніж решта Європи", – сказала Фредеріксен.

Прем'єрка Данії також заявила, що Україну не слід обмежувати в застосуванні зброї проти Росії.

"Я думаю, що ми реагували занадто повільно. Я не працюю з червоними лініями. Червона лінія, яку я маю, полягає в тому, що Росія не може вирішувати майбутнє Європи", – сказала Фредеріксен.

Очільниця данського уряду застерегла, що РФ має імперські амбіції та не зупиниться на Україні. Також данська прем'єрка висловила згоду зі США щодо потреби збільшити витрати країн Європи на оборону.

За її словами, цьогоріч Данія досягне рівня оборонних витрат у 2,4%. Кілька років тому цей показник становив 1,3%.

"Почуття терміновості (серед європейських країн - ред.) зростає, але воно недостатньо сильне", – сказала Фредеріксен.

Політикиня зазначила, що Росія намагається дестабілізувати світ, нагадавши про російську гібридну діяльність у Західній Європі, на Близькому Сході, в Африці та на Балканах.

"Вони щодня діють надзвичайно агресивно і ми надто довго мирилися з цим", — сказала Фредеріксен.

Водночас данська прем'єрка сказала, що сьогодні НАТО має набагато сильніші позиції для боротьби з загрозами з боку Росії, ніж до війни, та нагадала провступ Швеції та Фінляндії в Альянс і про збільшення військових витрат європейських держав.

Фредеріксен висловила надію на те, що США продовжать відігравати важливу роль в НАТО незалежно від результатів президентських виборів 2024 року.

  • Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні пообіцяв "дуже сильний" пакет допомоги Україні.
Теги:
Новини
Україна
Данія
допомога Україні
Читайте також:
Олег Проць
Автор Марія Івановська
8 липня, 2024 понедiлок
Чи причетний "Слуга Народу" до захоплення рекреаційної землі біля Східниці?
9 липня, 2024 вiвторок
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
Еммануель Макрон
9 липня, 2024 вiвторок
Посольство Франції заперечило факт нібито заяви Макрона, що дві країни НАТО опираються вступу України
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 43.82
    Продаж 44.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 липня
01:31
Україна отримає додаткові системи ППО, включаючи Patriot, від партнерів по НАТО
01:19
Рада безпеки ООН
РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту
01:07
Оновлено
Збройні Сили України
"Платять велику ціну": Генштаб назвав втрати росіян на Покровському напрямку станом на 22:00
00:46
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Масована атака РФ по Києву 8 липня: кількість загиблих зросла до 33
2024, вiвторок
9 липня
23:58
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Дані Ольмо (праворуч), Іспанія - Франція, Євро-2024
Іспанія перемогла Францію і вийшла у фінал Євро-2024
23:54
Нголо Канте та Ніко Вільямс (праворуч), Іспанія - Франція, Євро-2024
Іспанія - Франція 2:1: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
23:42
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"На Заході не хочуть скандалу, що їхня ППО не збиває ракети, а стріляє по дитячій лікарні": російські фейки за 9 липня
23:23
Оновлено
На фото: Блогерка Верба придбала новий Mercedes преміумкласу
"Політичні ігрища", "спланована акція" та "комусь вигідно": як деякі відомі українські блогери відреагували на обстріл "Охматдиту"
23:14
Рустем Умєров
Умєров закликав громадян, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону
22:59
Оновлено
Еммануель Макрон
Посольство Франції заперечило факт нібито заяви Макрона, що дві країни НАТО опираються вступу України
22:40
Італія
Італія продовжить тимчасовий захист для громадян України, - віцеспікерка ВР Кондратюк
22:17
Ентоні Блінкен
Саміт НАТО: Блінкен анонсував "дуже сильний" пакет допомоги Україні
22:06
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Захід не має стратегії щодо війни, треба переконувати партнерів, що розпад РФ - це не страшно, - дипломат Єльченко
21:58
Чехія
На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб
21:16
Артилеристи 24-ї бригади скинули на окупантів листівки із закликом здатися в полон
DeepState: росіяни намагаються закріпитися в Новоселівці Першій та взяти під повний контроль Євгенівку
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові подробиці про ракетний удар по Охматдиту та інших об'єктах в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:51
РФ завдала авіаударів по селищу на Харківщині: 2 людини загинули, 4 постраждали
20:47
Василь Ломаченко
"Моя мрія - битись з ідолом": непереможний мексиканець кинув виклик Ломаченку
20:40
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Я була в воротах Охматдиту, бачила цей прильот: волонтерка Солошенко про ракетний удар РФ по дитячій лікарні
20:38
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець
20:34
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Я не витримав": Лубінець зізнався, що після удару по Охматдиту написав емоційну SMS уповноваженій з прав людини РФ
20:05
Оновлено
Сергій Кислиця
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
20:04
OPINION
Олексій Панич
Булгаков і Російська імперія
19:52
Андрій Шевченко і Андреа Мальдера
Збірну України з футболу може посилити експомічник Шевченка
19:36
НАТО, Єнс Столтенберг
Головний провідник агресії РФ проти України: Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю
19:35
ЗСУ, мобілізація
Уряд вдосконалив військовий облік абітурієнтів віком до 25 років: деталі
19:10
ракетна атака на Охматдит
Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"
19:00
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон
19:00
Огляд
В обхід санкцій, у пошуку несправжньої Європи, разом до смерті - 5 книг про інакші погляди на світ
18:55
Карім Адеємі, Боруссія Дортмунд, Бундесліга
Фіналіст ЛЧ може стати конкурентом Мудрика в "Челсі", - ЗМІ
18:47
відключення електроенергії
Дві та три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 10 липня
18:39
Росіяни атакували Вільнянськ 8 липня 2024 року
Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені
18:07
МАГАТЕ
Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит
18:07
обстріл
Армія РФ обстріляла з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
18:06
Денис Шмигаль і Роберт Фіцо
Шмигаль провів переговори зі словацьким премʼєром Фіцо. Деталі
18:06
OPINION
Ольга Лень
Охматдит: чому важливо демонструвати не тільки жах, але й згуртованість
18:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
У МОЗ розповіли, які країни готові прийняти дітей з Охматдиту на лікування
17:52
Бартол Франьїч
"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топ-чемпіонату
17:47
Віктор Орбан
Орбан назвав атаку на Київ 8 липня огидною та закликав скерувати Росію та Україну до мирних переговорів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV