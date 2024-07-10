"Рухаємося надто повільно": прем'єрка Данії Фредеріксен закликала пришвидшити військову допомогу Україні

Про це Фредеріксен сказала на конференції Ради міжнародних відносин у Вашингтоні, передає Radio Free Europe.

"Ми працюємо і рухаємося надто повільно. Я думаю, що ми були надто наївними щодо Росії, надто наївно щодо Китаю. Ми повинні пришвидшити, збільшити масштаб як європейці. Ми не змогли дати Україні те, що їй потрібно для захисту", - сказала Фредеріксен, наголосивши на потребах України у протиповітряній обороні.

Політикиня зазначила, що Данія наразі зосереджена на допомозі Україні в розвиненні власної промисловості з виробництва зброї та боєприпасів для зменшення залежності від іноземної допомоги.

"Вони (українці - ред.) працюють набагато швидше, ніж решта Європи", – сказала Фредеріксен.

Прем'єрка Данії також заявила, що Україну не слід обмежувати в застосуванні зброї проти Росії.

"Я думаю, що ми реагували занадто повільно. Я не працюю з червоними лініями. Червона лінія, яку я маю, полягає в тому, що Росія не може вирішувати майбутнє Європи", – сказала Фредеріксен.

Очільниця данського уряду застерегла, що РФ має імперські амбіції та не зупиниться на Україні. Також данська прем'єрка висловила згоду зі США щодо потреби збільшити витрати країн Європи на оборону.

За її словами, цьогоріч Данія досягне рівня оборонних витрат у 2,4%. Кілька років тому цей показник становив 1,3%.

"Почуття терміновості (серед європейських країн - ред.) зростає, але воно недостатньо сильне", – сказала Фредеріксен.

Політикиня зазначила, що Росія намагається дестабілізувати світ, нагадавши про російську гібридну діяльність у Західній Європі, на Близькому Сході, в Африці та на Балканах.

"Вони щодня діють надзвичайно агресивно і ми надто довго мирилися з цим", — сказала Фредеріксен.

Водночас данська прем'єрка сказала, що сьогодні НАТО має набагато сильніші позиції для боротьби з загрозами з боку Росії, ніж до війни, та нагадала провступ Швеції та Фінляндії в Альянс і про збільшення військових витрат європейських держав.

Фредеріксен висловила надію на те, що США продовжать відігравати важливу роль в НАТО незалежно від результатів президентських виборів 2024 року.