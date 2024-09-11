Штурми РФ у Курській області: росіяни зібрали набагато більше сил, щоб вибити українські війська, - військовий експерт Ступак

Про це повідомив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".

"Ця операція себе вичерпала ще тижні два тому, якщо не три. Було багато хейту на цю тему, що як так, ми там робимо велику справу. Так, перші два тижні ми робили велику справу, але росіяни зібрали набагато більше людей, ніж у нас є там. Було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти, принаймні пробувати. Ось зараз це відбувається. Окупанти переправилися через понтонні переправи, через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Кореньово", - зазначив він.



Росіяни й далі будуть тиснути, щоб вибити українські війська. Але потрібно зважати, чого ми хочемо досягти та на які втрати й жертви готові піти, зауважив Ступак.

"На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі", - резюмував військовий експерт.