Синєгубов розповів про формування ударного угруповання росіян на Борівському напрямку

Про це він повідомив у Telegram.

"Борівський напрямок розглядали й розглядаємо як потенційно небезпечний, так само як і північ нашої території, так само як і Куп’янський напрямок, і так само відповідно Борівський і Ізюмський, так би мовити, напрямок. Так, дійсно, наразі у нас так само є інформація від наших військових щодо формування певного ударного угруповання, це не перший раз", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що такі дії ворога спостерігають упродовж останнього року.

"Це фактично відбувається впродовж останнього року, і вони розглядають і фактично всіма своїми діями демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним, тому що там, дійсно, посилюються і атаки, і обстріли тієї самої Борової й інших населених пунктів, які входять до складу цієї громади того напрямку", - сказав він.

Очільник області розповів, що розглядається евакуація населених пунктів неподалік Борової.

"Щодо підготовки: так само ми розглядаємо плани щодо евакуації, скоріш за все, на найближчій Раді оборони за поданням районної військової адміністрації будемо приймати рішення щодо примусової евакуації з 5 населених пунктів 33 дітей, це фактично ті сім’ї, які залишилися там проживати. Це все входить до складу Борівської громади окрім самої Борової", - каже він.

За словами Синєгубова, ці населені пункти будуть входити до помаранчевої зони небезпеки. Із самої Борової вже виїхало понад 300 сімей із дітьми. Евакуація продовжується, але вона має неактивну фазу.