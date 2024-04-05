Синєгубов заявив, що РФ перейшла до тактики обстрілу "двома хвилями": що це значить
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни перейшли до тактики обстрілу "двома хвилями", аби внаслідок атак загинуло якомога більше людей
Про це чиновник сказав у коментарі Bild.
За його словами, окупанти чекають, поки на місце обстрілу приїдуть рятувальники, медики й правоохоронці, а тоді кидають на те саме місце ще одну ракету. Таким чином загарбники намагаються множити жертви.
"Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів", – сказав Синєгубов.
- За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
- Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
- Мер Харкова Ігор Терехов також каже, що чутки про наступ РФ на місто – частина інформаційної кампанії ворога, а для евакуації мешканців приводів немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе