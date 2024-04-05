Синєгубов заявив, що РФ перейшла до тактики обстрілу "двома хвилями": що це значить

Про це чиновник сказав у коментарі Bild.

За його словами, окупанти чекають, поки на місце обстрілу приїдуть рятувальники, медики й правоохоронці, а тоді кидають на те саме місце ще одну ракету. Таким чином загарбники намагаються множити жертви.

"Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів", – сказав Синєгубов.