США планують виробляти зброю для України в країнах-союзниках, зокрема снаряди HIMARS в Австралії, - WSJ

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що американська компанія Lockheed планує найняти шістьох австралійських інженерів для підготовки та запуску виробництва. Таке рішення було ухвалене через те, що оборонна промисловість Штатів не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, - від ракет до артилерійських снарядів, - ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко", - йдеться у повідомленні.

Водночас австралійські посадовці вважають, що першу партію з 12 ракет GMLRS протестують наприкінці 2025 року, а до 2030 року країна вироблятиме щорічно тисячі боєприпасів.

Довідка. Ракети GMLRS виготовляє американська компанія Lockheed Martin. Вони оснащені супутниковою системою наведення і можуть вражати цілі до 80 км.