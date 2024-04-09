США зосереджені, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти, - Держдеп
США зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти. Також Сполучені Штати планують продовжувати накладати санкції на російські нафтові танкери
Про це повідомляє S&P Global.
"Ми намагаємося скоротити доходи Росії від нафти і газу якомога швидше, не дестабілізуючи наш глобальний енергетичний ринок", — сказав помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайетт на Глобальному саміті FT Commodities.
"Вам слід очікувати, що американські та коаліційні сили будуть продовжувати стабільний барабанний бій", - додав він.
За його словами, надходження Москви від податку на нафту наразі зменшилися майже на 30% порівняно з 2022 роком, а загальне скорочення доходів Росії від експорту нафти становить 2,6 мільярда доларів порівняно з листопадом 2022 року.
"Ми будемо дотримуватися цього курсу дій, і ми будемо дотримуватися його стільки, скільки буде потрібно, щоб змінити поведінку Росії та цю жорстоку та неспровоковану війну (війну РФ проти України, - ред.)", – сказав він.
Пайетт також вказав на нещодавні повідомлення про те, що російський "Новатек" призупинив виробництво на своєму проєкті Arctic LNG 2 через санкції та нестачу газових танкерів.
"Що я можу вам сказати, ми дуже зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові проєкти", — сказав він.
- У лютому стало відомо, що після введення нових санкцій США близько половини танкерів відмовились возити нафту з РФ.
- У НАТО вважають, що удари по НПЗ могли вивести з ладу 15% потужностей Росії, – Reuters
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