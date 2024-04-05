Технічно це точно можливо: політик Рибачук про пошук партнерами ППО для України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Згадую, коли проходив саміт НАТО у Вільнюсі, то та кількість Patriot, яка там була, повністю б вирішила питання України. Країни Альянсу тоді просто перевезли свої системи, їх там було близько десятка на маленьке небо над Вільнюсом. Тому технічно точно можливо знайти системи ППО. І ці системи простоюють, вони ж не використовуються. Зрозуміло, що Путін зараз геть не наважиться якось порушувати кордони НАТО, хоча йде багато загроз, залітають ракети у Польщу. До речі, у поляків є Patriot, але вони ним не користуються, то дали б нам і ми збивали б ці ракети, щоб не долітали до Польщі. Тобто насправді питання технічно вирішується", - зауважив політик.

Олег Рибачук вважає, що тут питання не у технічних спроможностях, а бачимо формування у Європі зараз двох клубів, перший - клуб відважних чи рішучих і другий - клуб глибоко стурбованих та не менш глибоко переляканих.