Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк і дві маніпуляції.

Дезінформація: "Єдина причина, чому вони в Україні, полягає в тому, що Сполучені Штати і Велика Британія здійснили переворот проти демократично обраного президента у 2014 році в Україні, встановили лідера, який був залежний від Заходу, а потім почали атаку на російськомовне населення Донбасу", - заявив ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон.

Маніпуляція: "Нагадуємо, що вся ця війна є і завжди була безнадійною для українців. І жодна допомога - чи продовження самопожертви українських чоловіків - не змінить цього", - йдеться на сторінці американського новинного шоу System Update.

Маніпуляція: "Україна не змогла ефективно протистояти потужнішій Росії, і вона веде війну на виснаження, в якій не може перемогти. У нас закінчилися українці, за допомогою яких можна було б нападати на росіян", - заявив колишній американський дипломат Час Фріман.