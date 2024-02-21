"Ця війна є і була безнадійною для українців": добірка фейків та маніпуляцій іноземних ЗМІ за 21 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 21 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк і дві маніпуляції.
Дезінформація: "Єдина причина, чому вони в Україні, полягає в тому, що Сполучені Штати і Велика Британія здійснили переворот проти демократично обраного президента у 2014 році в Україні, встановили лідера, який був залежний від Заходу, а потім почали атаку на російськомовне населення Донбасу", - заявив ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон.
Маніпуляція: "Нагадуємо, що вся ця війна є і завжди була безнадійною для українців. І жодна допомога - чи продовження самопожертви українських чоловіків - не змінить цього", - йдеться на сторінці американського новинного шоу System Update.
Маніпуляція: "Україна не змогла ефективно протистояти потужнішій Росії, і вона веде війну на виснаження, в якій не може перемогти. У нас закінчилися українці, за допомогою яких можна було б нападати на росіян", - заявив колишній американський дипломат Час Фріман.
- 21 лютого стало відомо, що пропагандистські тг-канали поширюють фейкову інформацію про те, що нібито спецпідрозділ "Кракен" розстріляв мешканців Харківщини за відмову відповідати на "націоналістичне вітання".
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