"Спецпідрозділ "Кракен" розстріляв жителів Харківщини за відмову відповідати на "націоналістичне вітання": РФ поширює черговий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на "націоналістичне вітання"", - йдеться у повідомленні.

За даними пропагандистів, подія сталася нібито на одному з блокпостів недалеко від ферми у селищі Петропавлівка, де військові буцімто зупинили автівку, у якій було троє людей.

Насправді в автівку влучив російський дрон-камікадзе, у результаті чого загинули дві людини, ще одна зазнала поранення, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.