"Спецпідрозділ "Кракен" розстріляв жителів Харківщини за відмову відповідати на "націоналістичне вітання": РФ поширює черговий фейк
Пропагандистські тг-канали поширюють фейкову інформацію про те, що нібито спецпідрозділ "Кракен" розстріляв мешканців Харківщини за відмову відповідати на "націоналістичне вітання"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на "націоналістичне вітання"", - йдеться у повідомленні.
За даними пропагандистів, подія сталася нібито на одному з блокпостів недалеко від ферми у селищі Петропавлівка, де військові буцімто зупинили автівку, у якій було троє людей.
Насправді в автівку влучив російський дрон-камікадзе, у результаті чого загинули дві людини, ще одна зазнала поранення, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- 18 лютого повідомлялось, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють новий фейк про так звану причину початку повномасштабної війни в Україні.
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