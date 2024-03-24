У бою з окупантами загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія
На фронті в Україні під час ракетного обстрілу загинув грузинський боєць Тенгіз Чанія, який з початку повномасштабного вторгнення Росії воював на стороні ЗСУ
Про це пише тбіліський проєкт SOVA.
Зазначається, що грузинський боєць воював на напрямку Авдіївка - Мар'їнка у складі третьої штурмової бригади ЗСУ, створеної на базі батальйону "Азов".
Ракетний обстріл росіян, внаслідок якого загинув Тенгіз Чанія, стався у п'ятницю, 22 березня. Як пише ЗМІ, поки вивезти тіло бійця з поля бою через бойові дії неможливо.
48-річний Тенгіз Чанія був біженцем з Абхазії, брав участь у війні в Абхазії та серпневої війни 2008 року. У минулому він перебував у розвідувальному управлінні міноборони Грузії та силах спецпризначення МВС.
Воювати в Україну він вирушив із початку російської повномасштабної агресії. На фронті був двічі поранений, але знову повертався на передову.
- За даними грузинських ЗМІ, з лютого 2022 року в Україні загинули 62 грузинські бійці - громадяни та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.
- Також напередодні у ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону, - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.
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