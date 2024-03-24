У бою з окупантами загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія

Про це пише тбіліський проєкт SOVA.

Зазначається, що грузинський боєць воював на напрямку Авдіївка - Мар'їнка у складі третьої штурмової бригади ЗСУ, створеної на базі батальйону "Азов".

Ракетний обстріл росіян, внаслідок якого загинув Тенгіз Чанія, стався у п'ятницю, 22 березня. Як пише ЗМІ, поки вивезти тіло бійця з поля бою через бойові дії неможливо.

48-річний Тенгіз Чанія був біженцем з Абхазії, брав участь у війні в Абхазії та серпневої війни 2008 року. У минулому він перебував у розвідувальному управлінні міноборони Грузії та силах спецпризначення МВС.

Воювати в Україну він вирушив із початку російської повномасштабної агресії. На фронті був двічі поранений, але знову повертався на передову.