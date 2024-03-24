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Війна з Росією: хроніка
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У бою з окупантами загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія

24 березня, 2024 неділя
10:17
Війна з Росією На війні проти РФ загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія

На фронті в Україні під час ракетного обстрілу загинув грузинський боєць Тенгіз Чанія, який з початку повномасштабного вторгнення Росії воював на стороні ЗСУ

Про це пише тбіліський проєкт SOVA.

Зазначається, що грузинський боєць воював на напрямку Авдіївка - Мар'їнка у складі третьої штурмової бригади ЗСУ, створеної на базі батальйону "Азов".

Ракетний обстріл росіян, внаслідок якого загинув Тенгіз Чанія, стався у п'ятницю, 22 березня. Як пише ЗМІ, поки вивезти тіло бійця з поля бою через бойові дії неможливо.

48-річний Тенгіз Чанія був біженцем з Абхазії, брав участь у війні в Абхазії та серпневої війни 2008 року. У минулому він перебував у розвідувальному управлінні міноборони Грузії та силах спецпризначення МВС.

Воювати в Україну він вирушив із початку російської повномасштабної агресії. На фронті був двічі поранений, але знову повертався на передову.

  • За даними грузинських ЗМІ, з лютого 2022 року в Україні загинули 62 грузинські бійці - громадяни та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.
  • Також напередодні у ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону, - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.
Теги:
Україна
Грузія
російська армія
ЗСУ
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