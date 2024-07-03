У Дніпрі 4 липня оголошено жалобу для вшанування пам'яті жертв ракетних обстрілів
Завтра, 4 липня, у Дніпрі оголошено День жалоби за жертвами останніх ракетних обстрілів по місту
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
"З метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів Російською Федерацією у місті Дніпрі, оголосити днем трауру в місті Дніпрі 04.07.2024", - йдеться у розпорядженні.
Що відомо про атаки РФ на Дніпро
У середу, 3 липня, російські окупанти атакували Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Серед постраждалих зокрема 14-річна дівчинка.
Через атаку у місті сталося кілька пожеж, руйнування зазнав один з торгівельних центрів. Станом на 12:05 Сергій Лисак повідомив про 4 загиблих та 27 постраждалих, з яких 11 госпіталізовані. Двоє - "важкі".
Також у ніч проти понеділка, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед них - підліток.
Крім того, 28 червня у Дніпрі внаслідок ворожої атаки була пошкоджена багатоповерхівка. Відомо про 2 загибліх вналіслідок обстрілу та 12 пораненх, з них - 1 дитина.
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