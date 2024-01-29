У Донецькій ОВА уточнили перелік населених пунктів, із яких оголошено примусову евакуацію
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив перелік населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад, з яких оголошено примусову евакуацію родин із дітьми
Про це він написав у Telegram за підсумками засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Філашкін нагадав, що в області оголошено обов'язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову.
Примусовій евакуації підлягають родини з дітьми з сіл Мар'їнської громади, а саме:
- Антонівка,
- Іллінка,
- Зоряне,
- Олександропіль,
- Желанне Друге.
Також сім'ї з неповнолітніми мають виїхати з сіл Очеретинської громади, а саме:
- Межове,
- Восход,
- Новоселівка Перша
- Желанне.
За словами чиновника, в питаннях евакуації людей налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами та дружніми організаціями.
Учасники засідання також обговорили стан евакуаційних маршрутів і грошові виплати переселенцям.
Що відомо про евакуацію з Донеччини
У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
19 січня 2024 року Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.
24 січня Філашкін оголосив про розширення переліку населених пунктів, із яких мають евакуюватися родини з дітьми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.34
- EUR Купівля 41Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе