У Донецькій ОВА уточнили перелік населених пунктів, із яких оголошено примусову евакуацію

Про це він написав у Telegram за підсумками засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Філашкін нагадав, що в області оголошено обов'язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову.



Примусовій евакуації підлягають родини з дітьми з сіл Мар'їнської громади, а саме:

Антонівка,

Іллінка,

Зоряне,

Олександропіль,

Желанне Друге.

Також сім'ї з неповнолітніми мають виїхати з сіл Очеретинської громади, а саме:

Межове,

Восход,

Новоселівка Перша

Желанне.

За словами чиновника, в питаннях евакуації людей налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами та дружніми організаціями.

Учасники засідання також обговорили стан евакуаційних маршрутів і грошові виплати переселенцям.

Що відомо про евакуацію з Донеччини

У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.

19 січня 2024 року Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.

24 січня Філашкін оголосив про розширення переліку населених пунктів, із яких мають евакуюватися родини з дітьми.