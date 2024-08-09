У кращому разі 10-15 мбіт/сек: "Жовта стрічка" розповіла про російський "швидкісний інтернет" на ТОТ Донеччини

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

"Сьогодні на донецькому телебаченні прозвітували про те, що в "ДНР" з'явився швидкісний інтернет. Щоправда, до адекватних по українським міркам значень він дотягує тільки в Ворошиловському районі Донецька - там тепер заявлена швидкість сягає до 50 мбіт/секунду", - інформує рух.

Водночас у повідомленні додають, що на інших територіях ТОТ Донецької області російський інтернет має швидкість у кращому разі 10-15 мбіт/секунду.

"Жовта стрічка" наводить приклад, в містах України середня швидкість інтернету становить близько 60 мбіт/секунду, коли у великих містах РФ - 40 мбіт/секунду.

"При цьому, у травні 2024 року в Україні тестово запустили 5G, доступу до якого в Росії немає. Швидкість 5G інтернету - у 20 разів більша за 4G", - підкреслюють у матеріалі.