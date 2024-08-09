У кращому разі 10-15 мбіт/сек: "Жовта стрічка" розповіла про російський "швидкісний інтернет" на ТОТ Донеччини
На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни заявили про "швидкісний інтернет", однак його швидкість становить 10-15 мбіт/секунду
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
"Сьогодні на донецькому телебаченні прозвітували про те, що в "ДНР" з'явився швидкісний інтернет. Щоправда, до адекватних по українським міркам значень він дотягує тільки в Ворошиловському районі Донецька - там тепер заявлена швидкість сягає до 50 мбіт/секунду", - інформує рух.
Водночас у повідомленні додають, що на інших територіях ТОТ Донецької області російський інтернет має швидкість у кращому разі 10-15 мбіт/секунду.
"Жовта стрічка" наводить приклад, в містах України середня швидкість інтернету становить близько 60 мбіт/секунду, коли у великих містах РФ - 40 мбіт/секунду.
"При цьому, у травні 2024 року в Україні тестово запустили 5G, доступу до якого в Росії немає. Швидкість 5G інтернету - у 20 разів більша за 4G", - підкреслюють у матеріалі.
- 6 серпня стало відомо, що російські загарбники заблокували для жителів тимчасово окупованого Донецька доступ до YouTube.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе