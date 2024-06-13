У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу

12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей, 29 отримали поранення.

Олександр Вілкул зазначив, що за попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму.