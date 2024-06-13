У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару
П'ятниця, 14 червня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Кривому Рогу 12 червня
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу
12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей, 29 отримали поранення.
Олександр Вілкул зазначив, що за попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму.
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