У лікарні померла жінка, поранена на Полтавщині під час масованої атаки РФ 17 листопада

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Кременчуцькому району", - йдеться у повідомленні.

Пронін додав, що лікарі до останнього боролися за життя потерпілої.

Російська атака 17 листопада: що відомо

Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети.

Загалом того дня РФ випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.

Про загиблих та поранених повідомлялося у Києві, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, на Одещині, Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині та Київщині

Крім того, уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі. Там також загорілися 5 легкових автомобілів.

У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу.