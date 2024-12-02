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Війна з Росією: хроніка
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У лікарні померла жінка, поранена на Полтавщині під час масованої атаки РФ 17 листопада

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
11:27
Війна з Росією лікарня, пацієнтка

У понеділок, 1 грудня, у лікарні Полтавської області померла пацієнтка, яка зазнала поранень внаслідок російської атаки по Кременчуцькому району 17 листопада

Зміст

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Кременчуцькому району", - йдеться у повідомленні.

Пронін додав, що лікарі до останнього боролися за життя потерпілої. 

Російська атака 17 листопада: що відомо

Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. 

Загалом того дня РФ випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.

Про загиблих та поранених повідомлялося у Києві, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, на Одещині, Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині та Київщині 

Крім того, уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі. Там також загорілися 5 легкових автомобілів.

У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу.

Теги:
Новини
Україна
Полтавщина
ракетний удар
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