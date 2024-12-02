У лікарні померла жінка, поранена на Полтавщині під час масованої атаки РФ 17 листопада
У понеділок, 1 грудня, у лікарні Полтавської області померла пацієнтка, яка зазнала поранень внаслідок російської атаки по Кременчуцькому району 17 листопада
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Кременчуцькому району", - йдеться у повідомленні.
Пронін додав, що лікарі до останнього боролися за життя потерпілої.
Російська атака 17 листопада: що відомо
Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети.
Загалом того дня РФ випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
Про загиблих та поранених повідомлялося у Києві, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, на Одещині, Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині та Київщині
Крім того, уламками ракети пошкоджено скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі. Там також загорілися 5 легкових автомобілів.
У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу.
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