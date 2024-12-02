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Величезна помилка - нехтувати безпекою персональних даних: експерт із кібербезпеки про "тисячу від Зеленського" й "нацкешбек"

Ірена Моляр
2 грудня, 2024 понедiлок
12:54
Суспільство

Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, зазначив, що людина, даючи доступ до своїх персональний даних, відмовляється від банківської таємниці,а також може стати жертвою кіберзлочинів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Стосовно "тисячі від Зеленського" й "нацкешбеку", то всі вже розказували і я також, що це неадекватна ситуація, бо за ці смішні гроші громадянам пропонують фактично відмовитися від банківської таємниці, підписати якийсь договір на 20 років про передачу персональних даних. Чомусь для більшості громадян ці речі не є суттєвими, бо наче мова йде про якісь персональні дані, а тут дається тисяча гривень. І це величезна помилка - нехтувати безпекою власних персональних даних", - підкреслив Костянтин Корсун.

За його словами, персональні дані – цінний товар на чорному ринку. Такі дані збираються у бази та продаються за достатньо великі гроші.

"Чим це загрожує громадянину? Людина, яка віддала свої персональні дані, взявши якусь тисячу гривень, завтра буде обурена, звідки шахраї знають її дані, надсилають повідомлення чи "хакнули" (зламали або здійснили несанкціонований доступ до інформації, – ред.) телефон, вкрали гроші. Крім того, дані людини можуть бути використані у різних кримінальних оборудках, переоформленні якихось зобов'язань, також можуть здійснити проти тих людей будь-які кіберзлочини", - пояснив експерт із кібербезпеки.

Фахівець додав, що персональні дані – надзвичайно важлива інформація в Європейському Союзі. Вже понад 5 років прийнятий закон про захист персональних даних, за порушення якого стягуються колосальні штрафи, навіть є випадки на сотні мільйонів доларів.

"Є соціальний запит на захист персональних даних, тому уряди країн ЄС змушені реагувати, вводячи жорстке законодавство. В Україні є законодавство щодо персональних даних, але воно не працює, бо там відсутні ключові принципи, які передбачені в ЄС, - незалежність регулятора, наявність важелів впливу та інше. В Україні все це існує лише формально. На жаль, у нас нема такого великого соціального запиту, про що свідчить легкість, з якою люди віддають власні персональні дані та фактично відмовляються від банківської таємниці на користь одноразової, дуже маленької фінансової допомоги, яку витратять буквально за кілька днів", - резюмував Корсун.

За 5 годин українці оформили понад мільйон заяв на отримання 1000 грн 

За перші п'ять годин дії програми "Зимова єПідтримка",  українці подали вже понад один мільйон заяв на отримання 1000 грн, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"За 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заяв на 1 000 гривень у застосунку. Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає: 2 хвилини - і ви подали заяву про "Зимову єПідтримку", - зазначив Федоров. 

Він також нагадав, що українці матимуть 3 місяці, аби скористатися послугою. 

"Якщо не бачите послугу в застосунку – оновіть Дію", - додав Федоров.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Теги:
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Україна
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