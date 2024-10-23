У Полтаві затримали двох юнаків, які підпалювали службові авто Сил оборони

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що протягом доби фігуранти спалили у Кременчуці 3 позашляховики українських військових, які повернулись у місто після виконання бойових завдань.

"Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали "легких" грошей на телеграм-каналах. Там на них вийшов представник РФ, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Утім, замість обіцяних коштів з Росії фігуранти були затримані українськими правоохоронцями", - розповіли в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, зловмисники діяли в парі. Для пошуку військових авто вони об’їжджали населені пункти регіону на рейсових автобусах.

"Після виявлення потенційних цілей фігуранти спочатку "погоджували" їх з російським куратором, а потім підпалювали. Усі свої злочини фігуранти фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли "звітні" відеофайли до РФ", - йдеться у повідомленні.

У ворожих поплічників виявили мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ, додали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.