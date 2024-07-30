У РФ заявили, що виробляють до 4 тис. FPV-дронів на добу

Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".

За словами міністра оборони РФ Андрія Білоусова, їм буцімто вдалось різко збільшити виробництво FPV-дронів.

"Кількість FPV-дронів різко збільшилася. Зараз, я подивився, під чотири тисячі вже за добу", - сказав Білоусов під час спілкування з російськими терористами з 45-ї гвардійської окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ РФ.

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