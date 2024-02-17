У Росії невідомі пошкодили шість КАМАЗів, які прямували на війну в Україні, - росЗМІ

Про це повідомило джерело видання ВЧК-ОДПУ.

На станції Маслівка у Воронежі під час приймання вантажних повнопривідних авто було встановлено, що всі шість машин, які мали переправити на війну, пошкоджено. У всіх були зрізані бронепроводи (ключовий елемент системи запалювання).

Склад із шести платформ йшов прямо із заводу в Набережних Челнах до Воронежа і прибув до пункту призначення напередодні ввечері.

На якому конкретно відрізку пошкоджені машини невідомо.