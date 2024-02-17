У Росії невідомі пошкодили шість КАМАЗів, які прямували на війну в Україні, - росЗМІ
У Росії невідомі вивели з ладу нові військові КАМАЗи, які доставляли залізничним складом на територію України
Про це повідомило джерело видання ВЧК-ОДПУ.
На станції Маслівка у Воронежі під час приймання вантажних повнопривідних авто було встановлено, що всі шість машин, які мали переправити на війну, пошкоджено. У всіх були зрізані бронепроводи (ключовий елемент системи запалювання).
Склад із шести платформ йшов прямо із заводу в Набережних Челнах до Воронежа і прибув до пункту призначення напередодні ввечері.
На якому конкретно відрізку пошкоджені машини невідомо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.37
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе