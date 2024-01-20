У Росії розробили законопроєкт щодо конфіскації майна в тих, хто "дискредитує" ЗС РФ

Про це повідомив спікер держдуми В’ячеслав Володін.

"Обговорювали з вами питання про необхідність покарати негідників, зокрема діячів культури, які підтримують нацистів, ллють бруд на нашу країну, солдатів та офіцерів, які беруть участь у СВО", - написав він.

За словами Володіна, злочинами вважатимуться:

поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ (ст. 207.3 КК)

публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК)

публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (ст. 280.1 КК)

громадські дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ (ст. 280.3 КК)

публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави (ст. 280.4 КК)

заклики до запровадження санкцій щодо РФ та її громадян (ст. 284.2 КК);

сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких Росія не бере участі, або іноземних державних органів (ст. 284.3 КК)

реабілітація нацизму (ст. 354.1 КК).

"Кожен, хто намагається зруйнувати Росію, зраджує її, повинен понести заслужене покарання та відшкодувати завдані країні збитки коштом свого майна", - додав спікер.