У Росії розробили законопроєкт щодо конфіскації майна в тих, хто "дискредитує" ЗС РФ
У Росії розробили законопроєкт, який дасть змогу конфіскувати гроші, цінності та інше майно в людей, які поширюють "неправдиву інформацію про російську армію"
Про це повідомив спікер держдуми В’ячеслав Володін.
"Обговорювали з вами питання про необхідність покарати негідників, зокрема діячів культури, які підтримують нацистів, ллють бруд на нашу країну, солдатів та офіцерів, які беруть участь у СВО", - написав він.
За словами Володіна, злочинами вважатимуться:
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поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ (ст. 207.3 КК)
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публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК)
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публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (ст. 280.1 КК)
-
громадські дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ (ст. 280.3 КК)
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публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави (ст. 280.4 КК)
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заклики до запровадження санкцій щодо РФ та її громадян (ст. 284.2 КК);
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сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких Росія не бере участі, або іноземних державних органів (ст. 284.3 КК)
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реабілітація нацизму (ст. 354.1 КК).
"Кожен, хто намагається зруйнувати Росію, зраджує її, повинен понести заслужене покарання та відшкодувати завдані країні збитки коштом свого майна", - додав спікер.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров просуває фейковий наратив стосовно "нацистських законів", які нібито ухвалюють в Україні.
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