У Росії заявили, що мають дані про 13 мешканців Курщини, яких нібито депортували у Сумську область

Про це вона сказала в коментарі RTVI.

За словами Москалькової, нині ведуться переговори з Україною щодо їх повернення.



"У нас є достовірні відомості про 13 громадян Російської Федерації, які переміщені до Сумської області України. І сьогодні ми ведемо переговори з українською стороною про можливе повернення їх до Росії", - сказала уповноважена з прав людини у РФ.



Вона додала, що зараз найголовніше - "забезпечити безпеку мирних жителів Курської області, дати їм все необхідне та повернути додому".