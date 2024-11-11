У Росії заявили, що мають дані про 13 мешканців Курщини, яких нібито депортували у Сумську область
Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що нібито 13 мешканців Курської області нині перебувають у Сумській області
Про це вона сказала в коментарі RTVI.
За словами Москалькової, нині ведуться переговори з Україною щодо їх повернення.
"У нас є достовірні відомості про 13 громадян Російської Федерації, які переміщені до Сумської області України. І сьогодні ми ведемо переговори з українською стороною про можливе повернення їх до Росії", - сказала уповноважена з прав людини у РФ.
Вона додала, що зараз найголовніше - "забезпечити безпеку мирних жителів Курської області, дати їм все необхідне та повернути додому".
- Раніше Москалькова заявляла, що понад 1000 жителів Курщини були нібито насильно переміщені у невідомому напрямку. Також вона повідомляла, що направила звернення до верховного комісара ООН із закликом засудити "тероризм із боку України" на тлі подій у Курській області.
- Нещодавно, 8 листопада, українська та російські сторони в межах зустрічі в Білорусі обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони та листами від родичів.
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