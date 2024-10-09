Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА

У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА

Увесь Лесь
9 жовтня, 2024 середа
02:57
Війна з Росією Донецька область, стела

У Торецьку Донецької області, на територію якого змогли ввійти російські загарбники, перебуває понад тисяча мирних жителів, які не хочуть їхати з міста

Зміст

Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, передає Радіо Свобода.

"Залишається близько 1200 осіб цивільних на території безпосередньо самого Торецька. І, на жаль, ці особи, які залишилися, вже не мають бажання виїжджати. Це, скажімо так, 5, 10, 15 осіб, які переміщуються з території громади. Ми, зі свого боку, працівники Національної поліції, військової адміністрації і ДСНС, в разі надходження відповідних заяв, докладаємо всіх зусиль, щоб вивезти населення", – сказав Чинчик.

Очільник МВА наголосив, що на території громади немає жодної будівлі, яка б не постраждала внаслідок обстрілів.

"Відповідно, населення змушене переховуватися в укриттях, які залишилися на даний час в місті. Відсутнє централізоване водопостачання, електропостачання, газопостачання", – додав Чинчик.

Теги:
Новини
Україна
Донеччина
Торецьк
Читайте також:
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила законопроєкт щодо дозволу військовим особисто розпоряджатися своїми коштами
заморозки
Автор Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко попередила про різке похолодання та сильні дощі в Україні: коли чекати
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2024 вiвторок
Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
9 жовтня
03:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами" з півдня у ніч на 9 жовтня: на Київщині працює ППО
02:44
тюрма
У США заарештували афганця, підозрюваного в підготовці теракту від імені "ІД" на день виборів
02:21
Зустріч на авіабазі Рамштайн
Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести через ураган, - Пентагон
01:42
Очільник MI5 Маккаллум: спецслужби РФ залучають кримінальників, щоб створити хаос на вулицях Британії та Європи
01:22
Партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами
01:08
МЗС України
МЗС України: РФ відправляє на війну проти України африканців і дестабілізує Африку за допомогою терористів
01:00
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував двох наступників вбитого лідера "Хезболли" Насралли
00:50
Україна-Польща
До українського легіону в Любліні попросилися близько 200 добровольців
00:29
Ентоні Блінкен
Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку на "Рамштайн" до Німеччини
00:17
на фото: ЗСУ
На фронті відбулося 142 боєзіткнення: на Покровському напрямку 37 ворожих атак, на Курахівському - 39
2024, вiвторок
8 жовтня
23:59
Путін 3 линя прибув до Астани
Кремль готує росіян до тривалої війни, - ЦПД
23:35
Віктор Орбан
"Продав країну Путіну": пресконференцію Орбана в Європарламенті намагався зірвати угорський опозиціонер
22:51
російські окупанти
РФ перекидає до Роботиного на Запоріжжі штурмові групи, - Сили оборони
22:40
В'ячеслав Гладков
На Білгородщині оголосили про відселення з двох населених пунктів
22:24
Вірменія
РФ припинить патрулювати кордон Вірменії з Іраном з 2025 року
22:12
Кривий Ріг
У Кривому Розі стався землетрус
21:49
З окупації вдалося повернути сімох дітей
21:34
Ексклюзив
Нам потрібне панування в повітрі, а не просто Patriot і F-16, - офіцер ЗСУ Лапін
21:22
енергетика ЛЕП електрика
РФ цьогоріч застосувала понад тисячу ракет і дронів для атак на українські енергообʼєкти, - Міненергетики
20:54
Оновлено
обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: відомо про двох загиблих
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
На тлі повільного надходження F-16 Франція робить цікавий і важливий крок. Колонка Сергія Згурця
20:38
Чорнобильська зона
Вранці з Білорусі в Україну залетів невідомий об'єкт, - Гаюн
20:16
Ексклюзив
Своєрідне висловлювання про українську жінку: іронія в танцювальній виставі "СвоєРідна" 
20:03
OPINION
Єдине, що дійсно важливе, — це ті люди, які нас боронять
20:00
швидка
РФ атакувала дроном цивільне авто на Запоріжжі: загинув чоловік, поранено жінку
19:47
Ноутбук
єВідновлення: заяву про знищене житло тепер можна подати через портал "Дія"
19:47
Марта Костюк, теніс
Костюк перемогла уродженку Росії на старті престижного турніру WTA в Китаї
19:41
Дональд Трамп
Трамп скоротив відставання від Гарріс до 3%, - Reuters
19:15
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по Костянтинівці
У Костянтинівці загасили пожежу, що спалахнула 6 жовтня через російський обстріл
18:49
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Я думаю, що Мудрик повинен піти": ексгравець "Челсі" розкритикував українського футболіста
18:47
грузія
У Єврокомісії заявили, що Грузія втратить €121 млн допомоги через "відхід від демократичних стандартів"
18:20
Оновлено
РФ артилерією вдарила по Антонівці та з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є загиблий і постраждалі
18:17
У Росії заблокували месенджер Discord
18:15
Ексклюзив
Вовчанськ, Харківщина
"Росіяни намагаються відновити втрачене положення": ОТУ "Харків" про ситуацію в районі Вовчанська
18:05
Укрпошта
Наявний застарів: Укрпошта оголосила про запуск нового застосунку в листопаді
18:01
OPINION
У нас усе погано з демографією
18:00
Джо Байден
Байден не прилетить на "Рамштайн" через ураган "Мільтон"
17:45
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Росіяни у вересні понад 3,5 тис. разів обстріляли території Харківщини, Сумщини й Чернігівщини, - ДПСУ
17:41
Андрій Ярмоленко, Динамо
Ярмоленко підкорив нове досягнення в історії українського футболу
17:29
Ексклюзив
ураження нафтобази в порту Кавказ 22 серпня 2024 року
Перебої з паливом будуть перш за все у цивільних, - Defense Express про удар по нафтобазі у Феодосії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV