У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА

Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, передає Радіо Свобода.

"Залишається близько 1200 осіб цивільних на території безпосередньо самого Торецька. І, на жаль, ці особи, які залишилися, вже не мають бажання виїжджати. Це, скажімо так, 5, 10, 15 осіб, які переміщуються з території громади. Ми, зі свого боку, працівники Національної поліції, військової адміністрації і ДСНС, в разі надходження відповідних заяв, докладаємо всіх зусиль, щоб вивезти населення", – сказав Чинчик.

Очільник МВА наголосив, що на території громади немає жодної будівлі, яка б не постраждала внаслідок обстрілів.

"Відповідно, населення змушене переховуватися в укриттях, які залишилися на даний час в місті. Відсутнє централізоване водопостачання, електропостачання, газопостачання", – додав Чинчик.