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Україна представить США список військових цілей РФ, які вона могла б атакувати далекобійною зброєю, - Politico

Юлія Лаврук
27 серпня, 2024 вiвторок
11:59
Війна з Росією Білий дім, освітлений синім і білим кольорами

Україна представить адміністрації президента США Джо Байдена список військових цілей у Росії, по яких вона могла б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мала можливість

Зміст

Про це пише Politico.

Анонімні джерела видання розповіли, що міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, цього тижня перебуватимуть у Вашингтоні, де планують представити список далекосяжних цілей у Росії, які можна буде уразити, якщо США скасує обмеження на зброю.

Як пише Politico, Україна використовує цей список як "останню спробу" переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї на території Росії.

У виданні додали, що раніше Україна вже надавала США деякі з їхніх потенційних цілей у Росії, але цей список має бути більш конкретним.

Що відомо

Наприкінці травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед".

Водночас представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер на запитання журналістки, стосується дозвіл лише захисту Харкова чи й інших регіонів на кордоні з РФ, таких як Сумщина, сказав: "Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять".

Associated Press 5 червня писало, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
США
Андрій Єрмак
зброя для України
Рустем Умєров
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