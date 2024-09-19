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Ексклюзив

Українська сторона вирішила зіграти на випередження: політолог Фесенко про план перемоги України

Ірена Моляр
19 вересня, 2024 четвер
15:55
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", зауважив, що конгрес США, ухвалюючи допомогу Україні в квітні цього року, вніс у закон норму щодо представлення адміністрацією Білого дому плану перемоги України над Росією за сприяння США

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Володимир Зеленський в кінці серпня на пресконференції казав щодо плану перемоги, що це наші пропозиції американським партнерам про те, що вони можуть зробити, щоб посилити військово-політичний потенціал України, послабити Росію та примусити її до переговорів про завершення війни. Ось у чому мета цього плану, тобто це пропозиції для американців, що вони мають зробити. Чому ця ідея з'явилася? Річ у тім, що, коли у квітні цього року конгрес США ухвалив закон про допомогу Україні, то конгресмени-республіканці включили у цей закон норму, вимогу до президента Байдена, щоб він представив, цитую: "план перемоги України над Росією за сприяння США", - прокоментував Володимир Фесенко.

На його думку, це було зроблено спеціально, бо таким чином конгресмени-республіканці демонстрували, що в Байдена немає стратегії підтримки України для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Потім в умовах передвиборчої кампанії вони вимагали в президента США представити достатньо конкретний та чіткий план, що планує зробити адміністрація Байдена для України.

"Однак такий план не з'явився влітку, як цього вимагав закон. За інформацією деяких ЗМІ, але офіційного підтвердження не було, що Білий дім передав у конгрес якийсь документ у вигляді такого плану. Українська сторона вирішила зіграти на випередження, не чекаючи, коли Байден та конгресмени вирішать, як допомагати Україні. Ми маємо заявити самі – як ми бачимо, що може для нас зробити США у військовому плані, економічному, дипломатичному. Я думаю, це абсолютно правильна стратегія, тим більше в умовах передвиборчої кампанії. Ще наприкінці серпня Зеленський сказав, що цей план буде представлений Байдену, двом кандидатам на посаду президента США, Трампу та Гарріс", - зазначив політолог.

За його словами, ключова ідея цього плану – як примусити Росію до переговорів, а також те, що переговори з боку України мають вестися з позиції сили, тому Україну спочатку треба посилити.

"Між іншим, колишній держсекретар Майк Помпео також казав саме про це -  що спочатку треба Україну посилити, а потім вже починати переговори. І конгресу також буде представлений цей план. Тому це логічна стратегія, як діяти на нинішньому етапі взаємодії з США. Тобто це реагування на американську ситуацію, на специфіку протистояння між республіканцями та демократами. Однак оскільки йдеться про Україну та наші інтереси, ми діємо на випередження. Це активна дипломатія і правильні дії", - резюмував Фесенко.

  • 16 вересня Зеленський провів наради з підготовки українського плану перемоги у війні проти Росії. Україна вже визначилася з основними пунктами, а в документі більш ніж на 90% все було виписано.
  • Також відомо, план перемоги України, який Володимир Зеленський хоче представити президенту США Джо Байдену, містить чотири основні пункти та один додатковий.
  • 18 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю готовий. Тепер найголовніше - "рішучість реалізувати".



 

Теги:
Україна
Росія
вибори президента
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
Перемога України
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