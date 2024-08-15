Укрпошта заявила про готовність відкрити відділення у Суджі на Курщині: за яких умов

Про це Смілянський заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

За його словами, відділення Укрпошти на території Росії у місті Суджа можуть відкрити, якщо будуть вказівки від штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.

"Зазвичай Кабінет Міністрів України створює штаб із роботи на звільнених територіях. Штаб опрацьовує рішення, які виносять на КМУ або у Верховну Раду України (за прикладом Харківщини та Херсонщини у 2023 році). Тому всі механізми вже відпрацьовані, і щойно буде відповідне рішення, ми можемо його застосувати", - йдеться у повідомленні.

У відповіді Укрпошти на запит агенства вказані ще дві передумови: гарантії безпеки співробітників та наявність фінансування.

"Укрпошта готова відкривати в Суджі відділення за двох ключових умов: перша - це достатній рівень безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику. Друга - ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування", - вказано у відповіді на запит.

Джерелами фінансування пенсій або гуманітарної/соціальної допомоги на території Курської або Білгородської областей, припускають в Укрпошті, можуть бути заморожені кошти РФ.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Як зазначив Сирський, загалом від початку операції в Курській області українська армія просунулася на 35 км, взяла під контроль 1150 кв. м та 82 населених пункти.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими станом на 15 серпня опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.