Умєров у Києві зустрівся з заступником начштабу оборони Британії Смітом: обговорили оборонні потреби України
В Україну прибув заступник начальника Штабу оборони Великої Британії зі стратегій та воєнних операцій Харві Сміт: очільник міноборони Рустем Умєров обговорив з ним оборонні потреби України
Про це інформує Міноборони України.
Умєров нагадав, що Британія була і залишається одним з ключових і найбільш рішучих партнерів України. Міністр оборони розповів, що з представником Британії він обговорив оборонні потреби України.
"Для нас критично важливо не допустити накопичення ворожих сил поблизу нашої території. Не менш важливо - мати можливість знищувати військові цілі в тилу РФ далекобійним західним озброєнням. Це - чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів ворога", - йдеться у повідомленні.
- 21 серпня в Україну прибули конгресмени США від обох партій Роб Віттман і Девід Трон: вони зустрілися очільником Міноборони Рустемом Умєровим та головою ВРУ Русланом Стефанчуком.
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