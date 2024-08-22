Умєров у Києві зустрівся з заступником начштабу оборони Британії Смітом: обговорили оборонні потреби України

Про це інформує Міноборони України.

Умєров нагадав, що Британія була і залишається одним з ключових і найбільш рішучих партнерів України. Міністр оборони розповів, що з представником Британії він обговорив оборонні потреби України.

"Для нас критично важливо не допустити накопичення ворожих сил поблизу нашої території. Не менш важливо - мати можливість знищувати військові цілі в тилу РФ далекобійним західним озброєнням. Це - чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів ворога", - йдеться у повідомленні.