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Головна Війна з Росією "Уряд досі має "зв’язані руки": Білий дім пообіцяв шукати варіанти для екстреної підтримки України

"Уряд досі має "зв’язані руки": Білий дім пообіцяв шукати варіанти для екстреної підтримки України

3 квітня, 2024 середа
00:34
Війна з Росією Білий дім, освітлений синім і білим кольорами

В адміністрації президента США запевнили, що продовжать шукати варіанти для забезпечення українців екстреною підтримкою, як у березні

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати їх (українські сили – ред.) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити", - сказав він.

Кірбі підкреслив, що уряд США досі має "зв’язані руки" в цій ситуації.

"Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням", - наголосив він.

Представника Білого дому запитали, чи існує "дедлайн", після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України. Тоді Кірбі відповів, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент США Джо Байден подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

За словами речника, через бездіяльність законодавців у палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.

  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул.
Теги:
Світ
Україна
США
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
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