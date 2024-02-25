"Усе це не відповідає дійсності": Буданов заявив, що у росіян немає іранських ракет

Про це він сказав 25 лютого в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Їх нема, їх нема. Це все не відповідає дійсності", - відповів Буданов на питання журналістів про іранські балістичні ракети у Росії.

Водночас він додав, що війська РФ використовують балістичні ракети від КНДР, однак це "не масштабна історія".

"Кілька було використано, але, якщо казати про масштабне застосування, - це теж не відповідає дійсності", - наголосив керівник ГУР.