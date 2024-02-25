"Усе це не відповідає дійсності": Буданов заявив, що у росіян немає іранських ракет
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 25 лютого заявив, що інформація про наявність у РФ іранських балістичних ракет не відповідає дійсності
Про це він сказав 25 лютого в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
"Їх нема, їх нема. Це все не відповідає дійсності", - відповів Буданов на питання журналістів про іранські балістичні ракети у Росії.
Водночас він додав, що війська РФ використовують балістичні ракети від КНДР, однак це "не масштабна історія".
"Кілька було використано, але, якщо казати про масштабне застосування, - це теж не відповідає дійсності", - наголосив керівник ГУР.
- 21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км. Іранська сторона заперечувала цю передачу.
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