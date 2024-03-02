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Ексклюзив

"Уже давно побачили б розгорнуті французькі війська на українській землі": полковник Грант пояснив, що криється в заявах Макрона

2 березня, 2024 субота
17:58
Війна з Росією Президент Франції Емманюель Макрон

Полковник у відставці з Великої Британії Глен Грант переконаний, що Макрон, який останнім часом говорить про перекидання військових НАТО в Україну, має на меті лише покращити свій політичний імідж в Європі

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Визнання Макроном загрози для Європи є радше політичним маневром, спрямованим на зміцнення власного іміджу на фоні Шольца та впливу в Європі, аніж справжнім занепокоєнням щодо України. Будь-які передбачувані "нові" дії або підтримка з боку Франції могли бути надані ще кілька місяців тому, що підкреслює політичний характер його заяв", - вважає Грант.

За словами Гранта, сьогодні багато європейських держав не усвідомлюють реальних загроз від Росії.

"Варто зазначити, що французька допомога часто не виправдовує очікувань, і ця тенденція має стримувати будь-який ажіотаж щодо чергових обіцянок. Тоді як деякі північноєвропейські країни, такі як Естонія, Фінляндія та Польща, роблять відчутні кроки для вирішення ситуації, багато інших європейських країн далеко не усвідомлюють усієї серйозності загрози, з якою вони зіткнулися б без американської підтримки", - пояснив він.

Грант наголосив, що заяви Макрона про перекидання французьких військових в Україну є лише гучними словами.

"Заявам Макрона бракує необхідної сили та енергії, щоб продемонструвати справжню прихильність. Якби він був справді серйозно націленим, ми б уже давно побачили розгорнуті французькі війська на українській землі. Однак його риторика свідчить про те, що він більше говорить, ніж діє. Серйозні країни надають перевагу діям, а не розмовам, тоді як підхід Макрона, схоже, побудований на риториці, а не на реальних зусиллях", - зауважив полковник.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
Теги:
Відео
Україна
Росія
Франція
ЗСУ
окупанти
Емманюель Макрон
НАТО
Росія-НАТО
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