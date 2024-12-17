В ООН ми програємо дипломатичну війну за Україну, - депутатка Європарламенту Кальюранд

Про це Кальюранд сказала в інтерв'ю Еспресо.

"Якщо подивитися на ситуацію в ООН, я можу сказати, що ми програємо дипломатичну війну за Україну. Коли питання стосується суверенітету та територіальної цілісності, всі підтримують Україну. Але щойно мова заходить про відповідальність агресора, про те, як притягнути Росію до відповідальності, всі зникають. Їх це не хвилює. Тож навіть спецтрибунал, який пропонує ЄС, не має широкого міжнародного визнання", - сказала Кальюранд.

За словами євродепутатки, багато членів ООН не вважають агресію РФ проти України чимось, що впливає на світовий порядок.

"Ми не бачимо в Києві представників Латинської Америки чи Африки. І хоча вони інколи бувають, після цього їдуть до Москви. Це величезна проблема. Агресія Росії в Україні стала суто європейською, російською, українською справою. Багато хто в ООН не бачить її глобального впливу на світовий порядок. Інші агресори просто чекають, щоб побачити, що станеться з Путіним, і вирішити, чи йти тим самим шляхом", - сказала Кальюранд.

На питання щодо антиукраїнського ультраправого лобі в ЄС, яке підживлюють РФ і Китай, євродепутатка відповіла порадою привозити політиків до тих місць в Україні, де росіяни коїли воєнні злочини.

"Як із цим працювати? У мене немає легкої відповіді. Це дуже складне питання. Коли я розмовляю з колегами в Європарламенті, я запитую їх, чи були вони в Україні, чи бачили результати війни. Для багатьох із них війна - це щось далеке, що не порушує їхнього повсякденного життя. Їх це не хвилює, бо у них немає українських біженців. Чим далі ви від кордону з Росією, тим менше людей дбають про Україну та війну. Моя порада - привозити політиків до Києва. І не лише для зустрічей із вашим політичним керівництвом, а й для відвідування таких місць, як Ірпінь чи Буча. Дайте їм можливість побачити людей, поспілкуватися з ними", - сказала Кальюранд.

Депутатка Європарламенту також поділилася власними враженнями від відвідування таких місць.

"Після того, як я відвідала такі місця, я просто не можу залишитися байдужою до українців. Це неможливо. Я бачила реальні страждання реальних людей. Це не просто цифри на папері - це справжній біль. Тому, на мою думку, вам потрібно працювати на особистісному рівні, впливати на політиків через такі історії, дати їм цей досвід. Так, вони (іноземні політики, - ред.) зустрічаються з президентом Зеленським, але я не впевнена, що навіть він може передати це повною мірою. Однак, звісно, є політики, яких ви не зможете змінити. Наприклад, чи зміните ви Орбана? Я так не думаю. Для нього Путін - герой. Він хоче бути схожим на Путіна, на Трампа. Ви його не зміните. Тож зосередьтеся на тих, кого можна переконати", - сказала Кальюранд.