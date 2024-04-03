В Україні шукають розробників дронів-перехоплювачів
В Україні шукають засоби, щоб збивати російські розвідувальні дрони, не витрачаючи засоби ППО. Кластер Brave 1 шукає розробників дронів-перехоплювачів
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Він зазначив, що розвіддрони "Орлан", SuperCam або ZALA над лінією фронту - це очі для російської артилерії та ударних БПЛА, тому триває пошук засобів для протидії їм без використання систем протиповітряної оборони.
"Шукаємо розробників та інженерів, які створять безпілотник, здатний збивати ворожі розвідувальні дрони", - написав Федоров.
Ключовими вимогами до розробки є: збивати цілі на швидкості 100-150 км/год та на висоті 1500 м.
"Рішення має продемонструвати, як:
- перехоплювач отримує попередню інформацію про ціль із системи виявлення;
- вилітає, знаходить ціль і починає переслідувати;
- сам уражає ворожий безпілотник", - зазначив міністр.
Також він поширив форму для тих, хто має готове рішення.
Довідка: Кластер оборонних технологій Brave1 запустили у квітні 2023 року з метою пришвидшення розвитку технологій, які допомагатимуть на полі бою і даватимуть змогу відповідати ворогу. До кластера може доєднатися кожен охочий, незалежно від того, є тільки ідея або вже прототип розробки. Brave1 супроводжує розробників на всіх етапах - від подання заявки до кодифікації за стандартами НАТО й контрактування.
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