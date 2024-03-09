"В України закінчується мобілізаційний резерв": росЗМІ поширюють черговий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Мобілізаційні резерви України швидко закінчуються, спостерігається паніка серед чоловіків мобілізаційного віку, а ті, кого схопили на вулиці, залишають враження абияк одягненого зброду", - такі тези поширюють пропагандистські ЗМІ.

Насправді такі тези спрямовані на зрив мобілізації в Україні: "війна вже програна", "ніхто вже не хоче воювати", а "схоплені на вулицях" потрапляють на фронт "не навченими" і "без належного спорядження".

Посилаючись на опитування КМІС, яке було проведено в лютому 2024 року, Центр стратегічних комунікацій пише, що більшість українців вірять у перемогу і готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.