"В України закінчується мобілізаційний резерв": росЗМІ поширюють черговий фейк
Російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що мобілізаційні резерви України нібито швидко закінчуються
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Мобілізаційні резерви України швидко закінчуються, спостерігається паніка серед чоловіків мобілізаційного віку, а ті, кого схопили на вулиці, залишають враження абияк одягненого зброду", - такі тези поширюють пропагандистські ЗМІ.
Насправді такі тези спрямовані на зрив мобілізації в Україні: "війна вже програна", "ніхто вже не хоче воювати", а "схоплені на вулицях" потрапляють на фронт "не навченими" і "без належного спорядження".
Посилаючись на опитування КМІС, яке було проведено в лютому 2024 року, Центр стратегічних комунікацій пише, що більшість українців вірять у перемогу і готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.
- Роспропаганда поширює фейк про те, що нібито відправка ексголовкома Залужного у Велику Британію пов'язана з його "оглядинами" на пост президента та високими рейтингами, які лякають чинного президента Зеленського.
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