"Важливо вчасно перейти з наступальних дій до оборони": генерал Романенко про операцію в Курській області

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Дії наступального характеру продовжуються з боку Сил оборони України, але вони уповільнились, і зрозуміло чому. Ресурс збирає ворог, ресурс збирає різними способами, тобто те, що у них було на кордоні початково, те, що вони зібрали з областей навколо Курської, і перекинули на цей напрям - все це не спрацювало, не зупинило просування", - розповів військовий.

Генерал Романенко зазначив, що через перекидання російських військ до місця проведення курської операції, логічно, що наступ українських військових уповільнюється.

"І тому частково йде перекидання і з ділянок фронту, особливо з південного напрямку, з Севастополя бригада морської піхоти. Крім того, по Російській Федерації, перекидають з Мурманську зі стороковиками, яких Путін обіцяв, що вони ніколи не будуть брати участь у бойових діях. З Калінінградської області і з інших. Поступово додається озброєння, техніка ворога, тому уповілнюється просування і це говорить про те, що, можливо, підходить той час, коли Силам оборони України буде доцільно перейти від наступальних дій до оборонних. Дуже важливо це зробити своєчасно, з урахуванням об'єктивних обставин, які складаються і таким чином, якщо навіть буде ресурс у ворога перевищувати в системі оборони, його перемелювати", - зауважив Ігор Романенко.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.