Вихід на кордони 1991 року та консультації по 3-4 рази на тиждень: Умєров пояснив, чому угода з Британією не повторить Будапештський меморандум
Міністр оборони України Умєров вважає, що безпекова угода, яку 12 січня підписали президент України та прем’єр-міністр Британії, не повторить Будапештський меморандум 1994 року
Про це Рустем Умєров повідомив у етері телемарафону, передає АрміяInform.
Зокрема міністр оборони зазначив, що в новій угоді йдеться про визволення територій України до кордонів 1991 року та застосування Формули миру.
"Нашій делегації вдалося підписати комплексний документ і основне це те, що угода включатиме всі аспекти майбутньої безпеки України і матиме обов’язковий до виконання характер", - сказав Рустем Умєров.
За словами Умєрова, документ не повторить Будапештський меморандум зокрема через те, що тепер кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій. Вони відбуватимуться 3-4 рази на тиждень у комбінованому форматі, як онлайн, так і у вигляді візитів делегацій в Україну.
Нині ведеться робота щодо аналогічних договорів і з країнами G7 і з іншими державами, зазначив глава міноборони.
"Звісно, кожна країна має свої особливості, але пройдений з Британією шлях дасть можливість ефективніше працювати з нашими партнерами", - сказав Рустем Умєров.
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