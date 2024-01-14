Вихід на кордони 1991 року та консультації по 3-4 рази на тиждень: Умєров пояснив, чому угода з Британією не повторить Будапештський меморандум

Про це Рустем Умєров повідомив у етері телемарафону, передає АрміяInform.

Зокрема міністр оборони зазначив, що в новій угоді йдеться про визволення територій України до кордонів 1991 року та застосування Формули миру.

"Нашій делегації вдалося підписати комплексний документ і основне це те, що угода включатиме всі аспекти майбутньої безпеки України і матиме обов’язковий до виконання характер", - сказав Рустем Умєров.

За словами Умєрова, документ не повторить Будапештський меморандум зокрема через те, що тепер кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій. Вони відбуватимуться 3-4 рази на тиждень у комбінованому форматі, як онлайн, так і у вигляді візитів делегацій в Україну.

Нині ведеться робота щодо аналогічних договорів і з країнами G7 і з іншими державами, зазначив глава міноборони.

"Звісно, кожна країна має свої особливості, але пройдений з Британією шлях дасть можливість ефективніше працювати з нашими партнерами", - сказав Рустем Умєров.