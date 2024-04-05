Використання стало системним: росіяни за місяць 371 раз атакували українських військових хімзброєю
Російська окупаційна армія системно використовує хімічну зброю проти українських військових на полі бою: за місяць зафіксували 371 атаку
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.
"Хімічні атаки Росії частішають. Окупанти продовжують порушувати всі можливі міжнародні норми.Тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним", - йдеться у повідомленні.
За даними СтратКому, Сили оборони за минулий місяць зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин.
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"Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період", - наголосили у СтратКомі.
Там додали, що від початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано 1412 таких випадків.
- 4 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабної війни в Україні росіяни 1068 разів застосували хімічні атаки, 250 із них - у лютому 2024 року.
- Російські окупанти почали активніше застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною. Глава відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що 9 березня ворог скинув такі боєприпаси 15 разів.
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