Використання стало системним: росіяни за місяць 371 раз атакували українських військових хімзброєю

Про це інформує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

"Хімічні атаки Росії частішають. Окупанти продовжують порушувати всі можливі міжнародні норми.Тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним", - йдеться у повідомленні.

За даними СтратКому, Сили оборони за минулий місяць зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин.

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"Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період", - наголосили у СтратКомі.

Там додали, що від початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано 1412 таких випадків.