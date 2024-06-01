Війна йде проти кожного з нас: Братчук розповів, за яких умов в Україні настане мир
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук вважає, що війна в країні закінчиться, коли чи не кожен громадянин зрозуміє, що вона триває
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
На запитання, коли в Україні закінчиться війна, Братчук відповів: "Ви знаєте, я на нього відповідав, коли ще починалося АТО. Коли 99% українців зрозуміють, що війна триває і війна триває проти кожного з нас".
Речник УДА "Південь" наголосив, що за 10 років війни його відповідь не змінилася.
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"Тим більше коли ми сьогодні говоримо, що лише нелюді можуть атакувати нашу територію в День захисту дітей. Я розумію, що для них це все одно, одначе ми маємо розуміти, треба захистити наших дітей і, знаєте, чесно кажучи мене це стимулює, думаю, що і вас в тому числі", - пояснив Братчук.
- 16 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна, попри намагання Росії розширити війну, має примусити її до реального миру всіма засобами.
- Водночас секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, Україна "чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами". Проте акцентував, що державі потрібен стійкий мир на десятиліття, а не перемир’я.
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