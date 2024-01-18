"Ворог вчиться швидко": в ГУР пояснили, чому перехід України в "глуху оборону" не зупинить Росію
Заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що перехід України у "глуху оборону" не спинить окупантів, оскільки вони вчаться та вдосконалюють свою зброю
Про це Скібіцький розповів на дискусійній програмі у Давосі, передає Interfax.
"Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 - це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо", - сказав Скібіцький.
За словами розвідника, це свідчить про відсутність у Росії наміру зупинятися.
"Навіть якщо перейдемо в "глуху" оборону, як багато хто каже, почнемо розвивати наш ВПК без урахування можливостей завдання ракетних ударів, бомбових ударів по об'єктах, - ворог не зупиниться", - сказав заступник начальника ГУР МО.
Скібіцький наголосив, що Україна повинна розвивати протиповітряну оборону, оборонно-промисловий комплекс, аби не дати ворогу захопити нові території.
"Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав", - сказав Скібіцький.
- Раніше на Київському безпековому форумі повідомили, що РФ модернізовує крилаті ракети й активізовує повітряну війну. Зокрема, ракети Х-101 тепер мають систему постановки перешкод для ППО та, ймовірно, нову навігаційну систему.
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