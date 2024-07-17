"Враховує безпекові зміни в Чорному морі": Зеленський розповів про нову стратегію морської безпеки

Про це він повідомив у відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що документ враховує безпекові інновації та зміни, забезпечені в Чорному морі в розвитку українських сил.

"Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу", - розповів президент.

Також український лідер поінформував про нараду із зовнішньополітичною командою Офісу президента й Міністерства закордонних справ.

"Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії", - резюмував Зеленський.

