"Враховує безпекові зміни в Чорному морі": Зеленський розповів про нову стратегію морської безпеки
Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні підписав указ щодо введення в дію рішення РНБО про нову стратегію морської безпеки держави, зокрема в Чорному морі
Про це він повідомив у відеозверненні.
Зеленський підкреслив, що документ враховує безпекові інновації та зміни, забезпечені в Чорному морі в розвитку українських сил.
"Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу", - розповів президент.
Також український лідер поінформував про нараду із зовнішньополітичною командою Офісу президента й Міністерства закордонних справ.
"Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії", - резюмував Зеленський.
- 4 липня стало відомо, що з початку операції з розмінування Чорного моря країнами-членами НАТО Болгарією, Румунією та Туреччиною знищено шість мін.
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