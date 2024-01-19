Якщо українці переможуть, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що геополітичне майбутнє Білорусі дуже пов’язане з війною в Україні й результатом її завершення
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, відповідаючи на питання політичної діячки, кандидатки в президенти Білорусі в 2020 році Світлани Тихановської, яке звучало так: "Диктатор Лукашенко продає нашу незалежність Путіну шматок за шматком і втягнув нашу країну в цю війну. Тим часом громадяни Білорусі однозначно виступають за демократію та підтримують Україну. Тож як витягнути Білорусь із війни і що може зробити Захід, щоб Білорусь не дісталася Путіну як втішний приз?", Ландсберґіс заявив, що відносини між РФ та Білоруссю залежать від результату завершення війни в Україні.
" Другій світовій війні у Німеччини був союзник – Італія. У 1943 році вона вирішила вийти з війни, тому що справи на їхньому боці йшли не дуже. Тож припускаю, що майбутнє Білорусі і її геополітична спрямованість дуже пов’язані з війною в Україні. Якщо українці переможуть, якщо справи росіян погіршаться і вони повернуться до вирішення власних проблем, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються. І це буде найкраща можливість для білорусів відновити свою свободу", – сказав Ландсберґіс.
Присутній на дискусії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський додав: "Але не робіть різких рухів".
- Військові з Білорусі проходитимуть навчання на території Росії, де вони перейматимуть досвід окупантів у війні проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.78 Купівля 37.78Продаж 38.39
- EUR Купівля 41.14Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе