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Війна з Росією: хроніка
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Якщо українці переможуть, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються, - МЗС Литви

19 січня, 2024 п'ятниця
06:21
Війна з Росією

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що геополітичне майбутнє Білорусі дуже пов’язане з війною в Україні й результатом її завершення

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, відповідаючи на питання політичної діячки, кандидатки в президенти Білорусі в 2020 році Світлани Тихановської, яке звучало так: "Диктатор Лукашенко продає нашу незалежність Путіну шматок за шматком і втягнув нашу країну в цю війну. Тим часом громадяни Білорусі однозначно виступають за демократію та підтримують Україну. Тож як витягнути Білорусь із війни і що може зробити Захід, щоб Білорусь не дісталася Путіну як втішний приз?", Ландсберґіс заявив, що відносини між РФ та Білоруссю залежать від результату завершення війни в Україні.

" Другій світовій війні у Німеччини був союзник – Італія. У 1943 році вона вирішила вийти з війни, тому що справи на їхньому боці йшли не дуже. Тож припускаю, що майбутнє Білорусі і її геополітична спрямованість дуже пов’язані з війною в Україні. Якщо українці переможуть, якщо справи росіян погіршаться і вони повернуться до вирішення власних проблем, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються. І це буде найкраща можливість для білорусів відновити свою свободу", – сказав Ландсберґіс.

Присутній на дискусії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський додав: "Але не робіть різких рухів".

  • Військові з Білорусі проходитимуть навчання на території Росії, де вони перейматимуть досвід окупантів у війні проти України.
Україна
Росія
Білорусь
Литва
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