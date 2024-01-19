Якщо українці переможуть, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються, - МЗС Литви

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, відповідаючи на питання політичної діячки, кандидатки в президенти Білорусі в 2020 році Світлани Тихановської, яке звучало так: "Диктатор Лукашенко продає нашу незалежність Путіну шматок за шматком і втягнув нашу країну в цю війну. Тим часом громадяни Білорусі однозначно виступають за демократію та підтримують Україну. Тож як витягнути Білорусь із війни і що може зробити Захід, щоб Білорусь не дісталася Путіну як втішний приз?", Ландсберґіс заявив, що відносини між РФ та Білоруссю залежать від результату завершення війни в Україні.

" Другій світовій війні у Німеччини був союзник – Італія. У 1943 році вона вирішила вийти з війни, тому що справи на їхньому боці йшли не дуже. Тож припускаю, що майбутнє Білорусі і її геополітична спрямованість дуже пов’язані з війною в Україні. Якщо українці переможуть, якщо справи росіян погіршаться і вони повернуться до вирішення власних проблем, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються. І це буде найкраща можливість для білорусів відновити свою свободу", – сказав Ландсберґіс.

Присутній на дискусії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський додав: "Але не робіть різких рухів".