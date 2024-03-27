З 1 квітня гумдопомогу можна буде завозити лише через автоматизовану систему, - міністерка соцполітики Жолнович

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Ми б хотіли поєднати потребу з самою допомогою. Сьогодні вона відбувається доволі хаотично: кожен везе так, як вважає за потрібне, не бачачи загальної картинки. В тому числі: що інші донори уже на той населений пункт чи в ту громаду завезли, скільки цього завезено і чи немає білих плям окремих громад чи спільнот, яким ніхто і нічого не везе, тому що у них, наприклад, фандрейзинг гірший, вони не вміють розповідати про свої потреби", - сказала міністерка.

Також Оксана Жолнович розповіла і про кількість зареєстрованих отримувачів допомоги.

"З 1 тис. отримувачів гумдопомоги станом на 1 грудня, які були у системі, сьогодні ми маємо трохи більше 8 тис. різних організацій, що є отримувачами допомоги", - розповіла міністерка.

Вона зазначила, що за час пілоту проєкту ним скористалися 12,5 тис. разів.

"Ми маємо 18 тис. вантажів - це сформовані декларації і "перетнуті" декларації, по яких ми можемо розуміти, що планується до завезення. Електронною системою за ці місяці пілоту скористалися більше 12,5 тис. разів: заповнивши і провівши товар, оформивши декларації", - сказала вона.

Також за допомогою системи можна прослідкувати, які товари і куди завозять найбільше.

"За ці 4 місяці з тих декларацій, які ми мали можливість проаналізувати, ми вже можемо сказати, що 19% усієї гуманітарної допомоги - це продукти (і тут теж треба думати, чи варто нам ці продукти завозити, чи стимулювати наші організації, щоби їх закуповувати на внутрішньому ринку, підтримуючи національного виробника). 11% - санітарно-гігієнічні засоби, 11% - лікарські засоби, 10% - технічні засоби, 9% - одяг і взуття, 9% - транспортні засоби і 23% - інше", - сказала вона.

Розвиток проєкту

За словами міністерки, нині в уряді вже працюють над системою, в якій можна буде локаційно відстежити вид і кількість завезеної гуманітарки.

"Ми вже працюємо над держбордом, де буде видно кожній людині, в якому регіоні скільки якої допомоги завезено і роздано. Одразу звертаю увагу: ми не вказуватимемо чітких адрес, тому що отримувачі бояться, щоби туди не прилітало. Це буде розмита інформація з населеним пунктом", - йдеться у коментарі.

Допомога військовим розголошуватись не буде: “Вся військова допомога, все, що везеться на військові частини, - звісно, воно у нас обліковується, але візуалізуватись назовні не буде, воно тільки для внутрішнього контролю і для того, щоби ми синхронізували закупівлі й уникнули дублювання. Тобто завдання нашої системи - ще й можливість планування і оперування даними".