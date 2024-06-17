З початку повномасштабної війни СБУ знищила 1006 танків РФ: де ліквідували найбільше
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ знищила 1006 російських танків: найбільше з них було ліквідовано на Донеччині та Харківщині
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки ліквідувала 1006 російських танків. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що велику кількість танків окупанта вразили на початкових рубежах для наступу - до їхнього штурму позицій ЗСУ. Водночас частину бронетехніки РФ знищили разом із їхніми екіпажами.
За допомогою важкої бронетехніки росіяни намагались прорвати позиції Сил оборони України й забезпечити прикриття своїх штурмових груп.
У СБУ також додають, що російські загарбники використовували танкові з’єднання, аби атакувати укріпрайони ЗСУ на Запоріжжі.
- 11 червня повідомлялось, що втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис. військових від початку повномасштабної війни.
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