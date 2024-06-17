З початку повномасштабної війни СБУ знищила 1006 танків РФ: де ліквідували найбільше

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки ліквідувала 1006 російських танків. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що велику кількість танків окупанта вразили на початкових рубежах для наступу - до їхнього штурму позицій ЗСУ. Водночас частину бронетехніки РФ знищили разом із їхніми екіпажами.

За допомогою важкої бронетехніки росіяни намагались прорвати позиції Сил оборони України й забезпечити прикриття своїх штурмових груп.

У СБУ також додають, що російські загарбники використовували танкові з’єднання, аби атакувати укріпрайони ЗСУ на Запоріжжі.