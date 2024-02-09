За минулу добу ворог 6 разів застосував хімічну зброю проти ЗСУ на Таврійському напрямку
За минулу добу російська окупаційна армія 6 разів застосувала боєприпаси з хімічною речовиною проти військовослужбовців ЗСУ на Таврійському напрямку
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51)", - поінформував він.
Протягом тижня зафіксовано близько десятка спроб атакувати ЗСУ отруйними речовинами, уточнив генерал.
Варто зазначити, що застосування хімічної зброї проти ЗСУ є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
Також окупанти суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу. Це найбільший показник із початку лютого, підкреслив Тарнавський.
Попри це ЗСУ мужньо тримають оборону.
"Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів і 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БПЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.
Нейтралізовано або знищено 224 БПЛА різних типів", - написав Тарнавський.
- Станом на 1 лютого Україна задокументувала 626 випадків застосування російськими військовими боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.
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