Застосували міномети, артилерію, КАБ: росіяни вбили на Харківщині цивільного і поранили ще одного

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 12:40 росіяни обстріляли з мінометів та артилерії село Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного жителя.

Потім приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, там загинув мирний мешканець.Дані загиблого правоохоронці встановлють.

Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли село Вільхуватка, там зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.