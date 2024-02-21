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Війна з Росією: хроніка
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Застосували міномети, артилерію, КАБ: росіяни вбили на Харківщині цивільного і поранили ще одного

21 лютого, 2024 середа
19:02
Війна з Росією Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини є жертви серед цивільного населення: один мирний мешканець загинув, ще одного поранено

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 21 лютого загинув цивільний житель, ще один поранений, пошкоджені та зруйновані житлові будинки

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

Близько 12:40 росіяни обстріляли з мінометів та артилерії село Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного жителя. 

Потім приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, там загинув мирний мешканець.Дані загиблого правоохоронці встановлють.

Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли село Вільхуватка, там зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби. 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

  • 17 лютого росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
тероризм
Харківщина
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