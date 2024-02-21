Застосували міномети, артилерію, КАБ: росіяни вбили на Харківщині цивільного і поранили ще одного
Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 21 лютого загинув цивільний житель, ще один поранений, пошкоджені та зруйновані житлові будинки
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Близько 12:40 росіяни обстріляли з мінометів та артилерії село Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного жителя.
Потім приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, там загинув мирний мешканець.Дані загиблого правоохоронці встановлють.
Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли село Вільхуватка, там зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
- 17 лютого росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.39Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе